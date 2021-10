Cadaujac Cadaujac Cadaujac, Gironde La Journée au Jardin Cadaujac Cadaujac Catégories d’évènement: Cadaujac

Gironde

La Journée au Jardin Cadaujac, 31 octobre 2021, Cadaujac. La Journée au Jardin 2021-10-31 – 2021-10-31 Parc du château de Saige 45 avenue de Saint-Médard d’Eyrans

Cadaujac Gironde L’édition 2021 de la “Journée au Jardin”, s’articulera autour de quatre temps forts :

– le marché – expo – vente de 10 h 30 à 22 h dans le parc

– le repas le midi dans la salle des fêtes (réservation nécessaire par téléphone)

– la soupe à la citrouille (et tartes) à partir de 18 h 30 près des jardins solidaires

– la soirée halloween ouverte à tous, avec des animations gratuites dans le parc et dans le château.

Les recettes seront reversées à des associations caritatives.

Inscrivez-vous sur la page Facebook de la ville de Cadaujac ! L’édition 2021 de la “Journée au Jardin”, s’articulera autour de quatre temps forts :

– le marché – expo – vente de 10 h 30 à 22 h dans le parc

– le repas le midi dans la salle des fêtes (réservation nécessaire par téléphone)

– la soupe à la citrouille (et tartes) à partir de 18 h 30 près des jardins solidaires

– la soirée halloween ouverte à tous, avec des animations gratuites dans le parc et dans le château.

Les recettes seront reversées à des associations caritatives.

Inscrivez-vous sur la page Facebook de la ville de Cadaujac ! L’édition 2021 de la “Journée au Jardin”, s’articulera autour de quatre temps forts :

– le marché – expo – vente de 10 h 30 à 22 h dans le parc

– le repas le midi dans la salle des fêtes (réservation nécessaire par téléphone)

– la soupe à la citrouille (et tartes) à partir de 18 h 30 près des jardins solidaires

– la soirée halloween ouverte à tous, avec des animations gratuites dans le parc et dans le château.

Les recettes seront reversées à des associations caritatives.

Inscrivez-vous sur la page Facebook de la ville de Cadaujac ! Mairie de Martillac dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cadaujac, Gironde Autres Lieu Cadaujac Adresse Parc du château de Saige 45 avenue de Saint-Médard d'Eyrans Ville Cadaujac