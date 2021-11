La Josetterie La Marbrerie, 6 novembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h30 à 3h

payant

“La Josetterie s’exporte à partir de cette année, après un closing suintant à Poitiers, nous démarrons notre tournée par la capitale avec La Marbrerie de Montreuil.”

Salles de concert, cantine savoureuse, école, salon de musique ou de danse, galerie, atelier/studio, La Marbrerie, à Montreuil, emprunte à tout cela. Chaque composante de ce projet simple et complexe jouant avec ses sœurs au gré des circonstances et des besoins: spectacles, répétitions, résidences, enregistrements, cours, stages…

C’est tout naturellement que notre choix s’est porté vers ce lieu atypique et pluridisciplinaire pour accueillir une de nos dates.

▬▬▬▬ PHOTOS ▬▬▬▬

Nos 2 talentueux photographes Loïc et Mélanie seront de nouveau présents.

▬▬▬▬ CASSAGE DE RETINES ▬▬▬▬

En plus de vos oreilles on a aussi pensé à vos yeux, Aurélia sera au VJING pour notre plus grand plaisir.

▬▬▬▬ DONS ▬▬▬▬

Pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, on s’excuse d’avance mais on se répète: La Josetterie, c’est aussi essayer de faire la fête plus intelligemment.

Outre le fait de proposer au maximum des tarifs tout doux, nous essayons de récolter des fonds ou des denrées alimentaires/jouets pour enfants/livres etc pour les reverser à des associations locales partout ou nous passons, c’est pourquoi ici aussi nous vous serions reconnaissants de jouer le jeu sur le plan de la solidarité.

▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬

I am Black Panther B2B Cakkou

Para/Celse (Casa Nocte / La Josetterie)

Ohm (White Babel / La Josetterie)

Bikini Music

Mokto (La Josetterie)

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/la-josetterie/ https://www.facebook.com/events/592204055147743

