Initiation aux échecs et tournoi La Jonchère-Saint-Maurice, 6 avril 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 17:30:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

Initiation gratuite de 17h30 à 19h30 animée par la Ligue du Limousin d’échecs, 2 catégories + et – de 18 ans. Tournoi à 20h30 payant organisé par l’ADAJ et le LEC échiquier Limousin (organisation technique et matérielle). Limité à 60 participants. Nombreux lots..

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



2023-12-20