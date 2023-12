Soirée astronomie – La vie extraterrestre La Jonchère-Saint-Maurice, 8 mars 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:30:00

A la recherche des autres mondes et de la vie ailleurs. Apparition de la vie sur terre, la vie dans le système solaire, pourquoi n’y a-t-il pas de manifestation extraterrestre ? Animé par Pascal Coste. A partir de 10 ans..

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin