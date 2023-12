Les nuits de la lecture – Evolutions du corps La Jonchère-Saint-Maurice, 20 janvier 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 23:30:00

17h club GRS La Souterraine. 18h club judo Châteauponsac. 19h danse de salon et en ligne. 20h30 Liliane Fauriac et Jean-Pierre Brûlé auteurs en dédicace invités d’honneur, lecture de passages de leurs livres ʺLes mains d’Annaʺ et ʺLes larmes d’Annaʺ. 21h30 slam avec Fabrice Garcia-Carpintero. 22h15 projection court-métrage..

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Monts du Limousin