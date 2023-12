Fête de l’AFM-Téléthon – Concert chants de Noël La Jonchère-Saint-Maurice, 1 décembre 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

Concert proposé par la chorale de Bonnac la Côte et ses musiciens. Bénéfices intégralement reversés à l’AFM Téléthon. Collecte de téléphones mobiles usagés, urnes solidaires chez les commerçants locaux. Avec la participation active des commerces, des associations et des clubs..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:30:00. .

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Bonnac la Côte choir and musicians. All proceeds donated to AFM Téléthon. Collection of used cell phones, solidarity urns in local shops. With the active participation of local businesses, associations and clubs.

Concierto del coro y los músicos de Bonnac la Côte. Todos los beneficios se donarán a AFM Téléthon. Recogida de teléfonos móviles usados, cajas solidarias en los comercios locales. Con la participación activa de comercios, asociaciones y clubes.

Konzert des Chors von Bonnac la Côte und seiner Musiker. Die Einnahmen gehen vollständig an den AFM Téléthon. Sammlung von gebrauchten Mobiltelefonen, solidarische Urnen bei lokalen Händlern. Mit aktiver Beteiligung der Geschäfte, Verbände und Clubs.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Monts du Limousin