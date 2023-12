Fête de l’AFM-Téléthon – Balades, course La Jonchère-Saint-Maurice, 1 décembre 2023, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice,Haute-Vienne

De 10h30 à 12h et de 14h à 16h balades en Dodge ; marche et course du muscle et de la laïcité, ouvert à tous, départs échelonnés. 19h diner dansant, bœuf bourguignon 18 € sur réservation. De 10h à 17h stand des associations avec ventes d’objets divers. 20h30 cinéma « La Petite » salle polyvalente de Saint-Sulpice-Laurière. Bénéfices intégralement reversés à l’AFM Téléthon. Collecte de téléphones mobiles usagés, urnes solidaires chez les commerçants locaux. Avec la participation active des commerces, des associations et des clubs..

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



10:30am to 12pm and 2pm to 4pm Dodge rides; Muscle and Secularity Walk and Run, open to all, staggered departures. 7pm dinner dance, b?uf bourguignon 18 ? on reservation. From 10 a.m. to 5 p.m.: associations stand selling various items. 8:30 p.m.: « La Petite » cinema at Saint-Sulpice-Laurière multi-purpose hall. All proceeds donated to AFM Téléthon. Collection of used cell phones, solidarity urns in local shops. With the active participation of local businesses, associations and clubs.

De 10.30 h a 12 h y de 14 h a 16 h Paseos en dodge; marcha y carrera Músculo y laicismo, abierta a todos, salidas escalonadas. a las 19.00 h, cena-baile, bœuf bourguignon 18 ¤ previa reserva. De 10.00 a 17.00 h: stand de asociaciones con venta de diversos artículos. 20.30 h: cine « La Petite » en la sala polivalente de Saint-Sulpice-Laurière. Todos los beneficios se donarán a AFM Téléthon. Recogida de teléfonos móviles usados, cajas solidarias en los comercios locales. Con la participación activa de comercios, asociaciones y clubes.

Von 10:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr Fahrten mit dem Dodge; Muskel- und Laizitätsmarsch und -lauf, offen für alle, gestaffelte Abfahrt. 19 Uhr Tanzdinner, B?uf bourguignon 18 ? auf Reservierung. Von 10 bis 17 Uhr Stand der Vereine mit Verkauf von verschiedenen Gegenständen. 20.30 Uhr Kino « La Petite » Mehrzweckhalle von Saint-Sulpice-Laurière. Die Einnahmen gehen vollständig an den AFM Téléthon. Sammlung gebrauchter Mobiltelefone, solidarische Urnen in den lokalen Geschäften. Mit aktiver Beteiligung von Geschäften, Verbänden und Clubs.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Monts du Limousin