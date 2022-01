La Joliot Curie Carré des Sciences, 27 janvier 2022, Gif-sur-Yvette.

La Joliot Curie

Carré des Sciences, le jeudi 27 janvier à 12:30

Dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 2022, une équipe passionnée d’étudiants de la Faculté des Sciences du Sport vous propose de participer à une course à pied de 7,5 kilomètres sur le campus de l’Université. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires ainsi que la présentation d’un pass sanitaire valide ! Le départ de cette course aura lieu le jeudi 27 janvier à partir de 12h15, rue Joliot-Curie. Le retrait des dossards se fera à partir de 9h30, au Village de la course situé sur le Carré des sciences, véritable point d’influence du campus. L’ensemble des étudiants et des personnels sont invités à participer et à faire de ce rendez-vous sportif un moment fédérateur, convivial et de rencontre afin de promouvoir les valeurs de l’Olympisme. De nombreuses récompenses sont à gagner en plus des animations prévues sur le Village ! Jeux-concours, présentation de produits et testings, rencontres entre étudiants et professionnels, job dating… Venez nombreux pour courir ou encourager tout au long du parcours dans une ambiance chaleureuse et musicale ! Que cette première édition de La Joliot-Curie symbolise le dynamisme de l’Université Paris-Saclay et rende hommage à son passé prestigieux ! Inscrivez-vous avec vos amis sur ce lien : [[https://lajoliotcurieorg.wordpress.com/](https://lajoliotcurieorg.wordpress.com/)](https://lajoliotcurieorg.wordpress.com/) Attention, places limitées !

Participation gratuite mais sur inscription

Course à pied de 7,5 km ouverte à tous

Carré des Sciences Rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T12:30:00 2022-01-27T13:00:00