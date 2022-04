La jolie petite histoire de Pirouette Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Chinon Indre-et-Loire Notre petite Pirouette s’est encore perdue pendant ce long voyage. Mais comment retrouver sa famille à travers tous ces animaux différents ? Il y en a des grands, des petits, des poilus, avec des pattes, des ailes… Il y en a partout ! Venez explorer l’exposition Fabuleux animaux autour d’un conte tout en douceur. Famille pour les enfants de 3 à 6 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous au Carroi

Chinon

