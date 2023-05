COMPLET – L’école à la montagne LA JOIE DE VIVRE – Centre Partenaire PEP 61, 30 juillet 2023, VALLOIRE.

COMPLET – L’école à la montagne 30 juillet – 7 août LA JOIE DE VIVRE – Centre Partenaire PEP 61 Sur inscription. Tarif à partir de 700,00 €

La colonie de vacances L’Ecole à la montagne se découpe en plusieurs temps sur 7 jours (hors temps de transport) :

des demi-journées de classe pour une remise à niveau des enseignements scolaires pour bien préparer la rentrée

des randonnées pour découvrir le milieu alpin (faune et flore) et le patrimoine savoyard

des jeux en extérieurs pour développer l’esprit d’équipe et la cohésion de groupe

de l’accrobranche pour s’amuser et faire le plein de sensations fortes

Pour chaque activité typiquement montagnarde, les enfants seront accompagnés d’un véritable guide de montagne, heureux de partager et de transmettre son savoir.

Les demi-journées de classes seront animés par un enseignant en activité désireux de faire progresser les enfants afin que les plus réfractaires se réconcilient avec l’école.

Chaque soir, une veillée est organisée afin de se détendre après une journée bien remplie et de se retrouver autour de diverses animations.

Niché au cœur des Alpes, le chalet du centre partenaire PEP 61 La Joie de Vivre est constitué de 5 niveaux.



Le rez-de-jardin : Entrée sécurisée avec digicode, Lingerie, Salle à chaussures, Chambres pour le personnel du chalet, Salle d’activités.



Le rez-de-chaussée : Bureau, Cuisine, Salle de restauration, Bibliothèque/salon, Billard, Baby-foot.



Le 1er étage : 9 chambres + 1 salle de classe ou d’activités



Le 2ème étage : 8 chambres + 1 salle de classe ou activités



Le 3ème étage : 7 chambres + 1 salle de classe ou d’activités



Chaque chambre possède ses propres sanitaires avec lavabo, WC et douche. • En voiture depuis Saint Michel de Maurienne A43 sortie 29 vers St Michel de Maurienne/Valloire

• En train : gare de Saint Michel de Maurienne Valloire (prévoir une navette jusqu’à Valloire)

• En avion depuis : Lyon st Exupéry (2h) depuis Genève 2h



La situation géographique du centre ne nécessite pas de prendre des transports en commun pour se rendre aux différentes activité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T00:00:00+02:00

2023-08-07T00:00:00+02:00 – 2023-08-07T09:00:00+02:00

