La joie de Charles Pépin Théâtre de l’Opprimé, 11 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 11 janvier 2023 au dimanche 15 janvier 2023 :

L’adaptation théâtrale du roman du célèbre philosophe Charles Pépin est programmé pendant la carte blanche de la compagnie internationale au Théâtre de l’Opprimé.

La joie, seul en scène lumineux, exaltant et philosophique.

Solaro traverse les épreuves de l’existence avec une force que les autres n’ont pas : il sait jouir du moment présent. Voici son histoire, celle d’un homme joyeux. La joie est cette puissance mystérieuse qui à tout instant peut rendre notre vie exaltante.

Energie et rythme équilibrent le corps et le mental de Solaro toujours en mouvement, Solaro parle avec les mains et sa démarche rapide est aérienne, Solaro vit aussi l’ici et maintenant et il sait prendre également le temps de la contemplation, de s’extasier face au vent dans les arbres, aux fleurs qui éclosent comme par magie, aux oies sauvages qui dessinent des messages dans le ciel, aux corps qui dorment ensemble, parfaitement emboîtés, sans même le faire exprès…Solaro est relié à la plus profonde vérité de lui-même et a ce don de la vie précieux, unique et sans limites. La Société ne comprend pas que Solaro puisse être joyeux et jouir autant de cet instant présent absolu ; qu’importe ! Solaro, tel Orphée, traverse les enfers afin de trouver la lumière, SA lumière qui ne le quitte jamais et lui permet d’endurer les difficultés familiales, professionnelles et intimes. Solaro reste libre malgré l’enfermement physique et puisque le bonheur n’est pas possible il y a la possibilité de la joie.

