Paris Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris La Joie de Charles Pépin Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Joie de Charles Pépin Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 au 23 juillet 2021 :

jeudi, vendredi de 19h à 20h20

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper festival, seul en scène philosophique, exaltant et lumineux Durée 1h20 Adaptation pour la scène et interprétation Olivier Ruidavet Mise en scène Tristan Robin Création sonore Haykel Skouri Création lumière Carine Gérard Scénographie Tristan Robin et Olivier Ruidavet Texte original publié aux Editions Allary Photo de l’affiche Louis Barsiat Produit par La Compagnie Internationale Spectacle créé avec le soutien de La Maison de Pont-de-Beauvoisin et du CFPTS de Bagnolet. Spectacles -> Théâtre Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée Paris 75004

1 : Saint-Paul (227m) 8 : Chemin Vert (461m)

Contact :Compagnie Internationale 0755619622 contact@compagnie-internationale.com https://compagnie-internationale.com/ https://www.facebook.com/CompagnieInternationale 0755619622 contact@compagnie-internationale.com Spectacles -> Théâtre Bibliothèques;Plein air

Date complète :

2021-07-22T19:00:00+02:00_2021-07-22T20:20:00+02:00;2021-07-23T19:00:00+02:00_2021-07-23T20:20:00+02:00

Louis Barsiat

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Adresse 24 rue Pavée Ville Paris lieuville Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris