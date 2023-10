Goûter concert avec WILLO La Joia – Restaurant à dessert Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Goûter concert avec WILLO La Joia – Restaurant à dessert Saint-Lary-Soulan, 21 octobre 2023, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées Duo guitare voix, folksong soul blues.

2023-10-21 16:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

La Joia – Restaurant à dessert SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guitar-voice duet, folksong soul blues Dúo de guitarra y voz, folksong soul blues Gitarrenduo mit Stimme, Folksong Soul Blues Mise à jour le 2023-10-12 par OT de St Lary|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu La Joia - Restaurant à dessert Adresse La Joia - Restaurant à dessert SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville La Joia - Restaurant à dessert Saint-Lary-Soulan latitude longitude 42.81749;0.32351

La Joia - Restaurant à dessert Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lary-soulan/