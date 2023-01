La Jeunesse part en Livres » 2ème RDV Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Jeunesse part en Livres » 2ème RDV 31 Avenue de la Côte Bleue Bibliothèque municipale Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 17:00:00

Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue

Sausset-les-Pins

Bouches-du-Rhône Auteurs présents : Marie Tibi, Sandrine Dumas Roy, Christophe Casanove, Domas, Layla Benabib. Vente de livres jeunesses pour les plus petits jusqu’aux adolescents.

Stand libraire, Maison d’édition, Auteurs, Dédicaces, Expositions, Ateliers , Contes, animations, expo manga. culture@saussetlespins.fr +33 4 42 45 38 79 Bibliothèque municipale 31 Avenue de la Côte Bleue Sausset-les-Pins

