La jeunesse dans un Liban en crise Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

01 44 78 80 50 ou

Le Liban traverse depuis quatre ans maintenant une crise politique, économique et sociale profonde. Les dissensions politiques, la corruption et une gestion défaillante ont paralysé le pays. L’hyperinflation, la dépréciation historique de la monnaie et les pénuries de ressources ont entraîné une paupérisation à grande échelle de la population et une vague d’émigration massive, notamment des jeunes qualifiés.

Ceux

restés sur place sont confrontés

à un chômage élevé et des opportunités limitées. L’accès à une éducation de

qualité est devenu un défi, la crise ayant touché de nombreuses

institutions éducatives. La jeunesse libanaise se mobilise, proteste dans

les rues, et utilise les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix. Comment

vivent les jeunes du Liban aujourd’hui ? Qu’en est-il de ceux qui

partent ? Comment imaginent-ils l’avenir de leur pays ? Et quelles

sont leurs perspectives ?

Interviendront lors de cette conférence :

Karim El Mufti, professeur en sciences politiques et droit international à

Sciences Po Paris et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Ses recherches et

travaux s’articulent autour des questions de reconstruction de l’État dans les

sociétés plurielles, notamment au sein des contextes fragiles et des sorties de

conflit dans le Monde arabe et les Balkans. Auparavant, il a été directeur de

la Clinique Juridique des Droits Humains de la Faculté de droit de l’Université

La Sagesse à Beyrouth pendant 14 ans. Il travaille également comme expert

international pour les affaires de gouvernance, justice et sécurité, axées sur

les droits humains, le droit international humanitaire, la justice

internationale ainsi que pour la protection des réfugiés, apatrides et

migrants.

Un journaliste du service Moyen-orient de Courrier international sera également présent.

Cette rencontre sera modérée par Bérangère Cagnat, cheffe

de service Amérique du Nord à Courrier International.

En partenariat avec Courrier International et dans le cadre du cycle Les

Jeudis de l’actualité.

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

