Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 21h00

Public adolescents adultes. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles. Salle de spectacle, 3ème étage Projection et débat proposés par l'association Diapéro & Les escales photographiques du CRL10. La jeune photographie de reportage :

Projection et débat proposés par l'association DiapéroLes cartes blanches Escale sont des événements autour du photoreportage : projections, débats… en partenariat avec des photographes, collectifs…Pour ce nouvel événement nous accueillerons l'association Diapéro qui promeut le film photographique depuis une dizaine d'années. Centre Paris Anim' Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Collectif Ehoh

