LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN Pau, 25 novembre 2022, Pau.

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

8 Place du Foirail Tam Tam Théatre Pau Pyrnes-Atlantiques Tam Tam Théatre 8 Place du Foirail

2022-11-25 – 2022-11-25

Tam Tam Théatre 8 Place du Foirail

Pau

Pyrnes-Atlantiques

11 11 EUR Entre anges et démons, cette pièce est une réécriture par Olivier Py d’un conte des Frères Grimm, La jeune fille sans

mains. Dans cette histoire, la jeune fille n’a pas la tâche facile, brindille ballotée par le vent de l’histoire, la domination et les humeurs des hommes. Le père lui coupe les mains, le diable la courtise, l’ange in extrémis parvient à la nourrir d’une petite poire et le prince qu’elle épouse part immédiatement à la guerre, le lendemain de la nuit de noces, la laissant seule au foyer. « Sur ma tête, une rangée de nuages sales, entre les pieds, un entrelacs de ronces sèches et le froid. Je ne suis jamais venue ici, personne ne me connaît. La nuit hésite encore à s’abattre sur moi. Que reste­t’il ? Rien alors j’écoute. Voilà combien de jours que je marche sans fermer les yeux, sans même battre des paupières… »

Extrait de La Jeune Fille, le Diable et le moulin d’Olivier Py.

Entre anges et démons, cette pièce est une réécriture par Olivier Py d’un conte des Frères Grimm, La jeune fille sans

mains. Dans cette histoire, la jeune fille n’a pas la tâche facile, brindille ballotée par le vent de l’histoire, la domination et les humeurs des hommes. Le père lui coupe les mains, le diable la courtise, l’ange in extrémis parvient à la nourrir d’une petite poire et le prince qu’elle épouse part immédiatement à la guerre, le lendemain de la nuit de noces, la laissant seule au foyer. « Sur ma tête, une rangée de nuages sales, entre les pieds, un entrelacs de ronces sèches et le froid. Je ne suis jamais venue ici, personne ne me connaît. La nuit hésite encore à s’abattre sur moi. Que reste­t’il ? Rien alors j’écoute. Voilà combien de jours que je marche sans fermer les yeux, sans même battre des paupières… »

Extrait de La Jeune Fille, le Diable et le moulin d’Olivier Py.

+33 5 59 27 27 08

Tam Tam Théatre

Tam Tam Théatre 8 Place du Foirail Pau

dernière mise à jour : 2022-11-16 par