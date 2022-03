La Jeune Fille, le Diable et le moulin Pau, 5 mars 2022, Pau.

La Jeune Fille, le Diable et le moulin Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail Pau

2022-03-05 – 2022-03-05 Tam Tam Théâtre 8 Place du Foirail

Pau Pyrénées-Atlantiques

14 14 EUR Le père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un homme qui lui fait la proposition suivante : Donne moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche.

Il n’y a rien derrière mon moulin, pense le père, à part le vieux pommier.

Il accepte

il a tort.

Derrière le moulin, il y a sa fille.

Une pièce de théâtre, tiré d’un conte des frères Grimm, La jeune fille sans mains, et réécrit par Olivier Py.

Au plateau, trois interprètes. Un metteur en scène et ses deux acteurs. Tous trois, maladroits, véritables clowns contemporains. Le théâtre se rit de lui-même, de ses artifices, en ayant soin toutefois de ne pas déchirer le fil de l’histoire.

Un récit extraordinaire, entre ange et démon, un spectacle burlesque, tonique et très visuel, tout public dès 8 ans.

A ne pas rater !!!

