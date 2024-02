La jeune fille et la mort | Compagnie L’espace d’un moment Quai des arts Cugnaux, vendredi 16 février 2024.

La jeune fille et la mort | Compagnie L'espace d'un moment

Vendredi 16 février, 01h00 Quai des arts

Dans un pays qui se remet difficilement de longues années de dictature militaire, Paulina Saulas croit reconnaître son ancien tortionnaire en la personne de Roberto Miranda, médecin de campagne.

Elle le séquestre pour le faire avouer. Gerardo, son mari avocat, tente par tous les moyens de la raisonner. Qui de ces trois protagonistes sortira vainqueur de ce huis clos ?

Cette pièce, mise en scène par Stéphane Batlle et jouée dans le Off du Festival d’Avignon en 2023, revient à Cugnaux, toujours portée par trois comédiens amateurs passionnés Michel Decroocq, Isabelle Matras et Marc Bechet.

À partir de 15 ans

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie