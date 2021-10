La jeune création en parfumerie : table ronde Bibliothèque Robert Sabatier, 18 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 18 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Venez écouter le parcours passionnant de parfumeurs professionnels !

Entre la sortie de l’école de parfumerie et les premières créations mises sur le marché, on dit qu’il faut plusieurs années. On est donc jeune parfumeur longtemps. Sous le mentorat d’un créateur plus aguerri, ou alors plongé dans le grand bain, les expériences sont aussi diverses que les profils variés : indépendant, ou salarié en société de composition, travaillant pour le compte de plusieurs marques à la fois, ou dédié à une seule, les possibilités sont nombreuses. À l’occasion d’une table ronde modérée par un journaliste de la revue Nez, seront réunis plusieurs parfumeurs professionnels qui viendront parler de leurs parcours et de leurs perspectives. Apportant leur regard frais sur l’industrie et ses mutations en cours : big data, intelligence artificielle, développement durable, législation, ils témoigneront depuis l’intérieur des nouvelles pratiques cohabitant avec la tradition du métier.

En partenariat avec le Collectif Nez

Animations -> Conférence / Débat

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (102m) 4 : Simplon (395m)



Contact : Bibliothèque Robert Sabatier 01 53 41 35 60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr https://www.facebook.com/events/2901887433360470/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D 0153413560 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Bibliothèques

Date complète :

2021-11-18T19:00:00+01:00_2021-11-18T20:30:00+01:00

Collectif NEZ