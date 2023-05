La jeune création au BAL LE BAL Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La jeune création au BAL LE BAL, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

La Fabrique du Regard – Le Festival / Exposition, projection. Exercer son regard, Agir sur le monde. Découvrez une programmation inédite à l’occasion de La Fabrique du Regard- Le Festival : films de création réalisés par une génération d’artistes émergents avec des jeunes de 6 à 20 ans. Avec les films de : Mali Arun, Andrés Baron, Hugo Deverchère, Randa Maroufi, Norman Nedellec, Flavie Pinatel, Valentin Pinet, Manon Pretto, Catherine Radosa, Clio Simon. En partenariat avec ARTE et le Cinéma des Cinéastes. LE BAL 6 impasse de la défense 75018 Paris Contact : https://www.le-bal.fr/2023/01/la-fabrique-du-regard-le-festival https://www.facebook.com/lebal.fr/ https://www.facebook.com/lebal.fr/

Un projet des jeunes des Ateliers Médicis de Clichy-sous-Bois et Montfermeil (93) écrit et réalisé par Randa Maroufi dans le cadre du programme « Que Faire ? » porté par Le BAL/La Fabrique du Regard, en coproduction avec les Ateliers Médicis. Dans mon réseau Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu LE BAL Adresse 6 impasse de la défense Ville Paris Departement Paris Lieu Ville LE BAL Paris

LE BAL Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La jeune création au BAL LE BAL 2023-06-03 was last modified: by La jeune création au BAL LE BAL LE BAL 3 juin 2023 LE BAL Paris,Paris

Paris Paris