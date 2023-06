Permanence LA JETEE DU PORT D’ERQUY Erquy, 11 juin 2023, Erquy.

Permanence Dimanche 11 juin, 10h00 LA JETEE DU PORT D’ERQUY

L’Organisation Non Gouvernementale Sea Sheperd, vouée à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité, organise une journée d’information et de sensibilisation auprès du public. Stand installé devant la Capitainerie du port de 10h à 17h.

LA JETEE DU PORT D’ERQUY ERQUY Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00

environnement maritime