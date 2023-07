Andernos et son histoire La jetée Andernos-les-Bains, 14 février 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Profitez d’une balade de 2 heures avec Béatrice Lafourcade, guide, pour découvrir le patrimoine historique d’Andernos (villas andernosiennes, ruines gallo-romaines, …) et comprendre l’écosystème du Bassin d’Arcachon.

Conseillée à partir de 6 ans..

2023-02-14 fin : 2023-02-14 . EUR.

La jetée Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a 2 hours walk with Béatrice Lafourcade, guide, to discover the historical heritage of Andernos (Andernosian villas, Gallo-Roman ruins, …) and understand the ecosystem of the Bay of Arcachon.

Recommended from 6 years old.

Entráis en la historia de Andernos-les-Bains y deel Bassin d’Arcachon, el tiempo de un paseo urbano e histórico con Béatrice, guía de la naturaleza.

Boletería a l’oficina de turismo de Andernos.

Entdecken Sie die Geschichte von Andernos-les-Bains und den Bassin d’Arcachon in einer historischer Stadtführung mit Béatrice.

Ticketsverkauf am Tourismusbüro +33(0)5.56.82.02.95

Mise à jour le 2023-03-13 par OT Andernos-les-Bains