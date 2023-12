Les trésors de la plage La Jetée Andernos-les-Bains, 12 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-12 10:00:00

fin : 2023-09-12

Observez la faune et la flore insolites et variées de l’estran vaseux et sableux à marée basse, avec ses coquillages, animaux, algues et herbes, et comprenez les interactions de ce milieu, en compagnie de Béatrice Lafourcade, guide nature.

A partir de 4 ans.

Prévoir des chaussures usagées ou de nautisme..

EUR.

La Jetée Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-07-04 par OT Andernos-les-Bains