***PROGRAMMATION***– duo Du Rêve / CongregaAccordéon Diatonique / Guitare Vidéo : https://youtu.be/qlkQG3ICtnI ***HORAIRES***19h30 – 20h30 : Initiation20h30 – 22h30 : Bal (ctte fois pas de boeuf après le bal) ***TARIFS***Sans réservationGratuit pour le public ***ACCES***Face au 20 Boulevard Poniatowski,75012 Paris – Tram T3A (direction Vincennes) – station Baron Le Roy- Métro ligne 14 (direction Olympiades) – station Cour Saint Emilion- Métro ligne 8 (direction Créteil) – station Porte de Charenton- Parking Indigo – 14 rue de Libourne, 75012 ***LIEU***La Javelle : un petit monde à part, lieu où il fait bon vivre, un lieu de vacances en plein Paris, un jardin où la rencontre à tous les niveaux est facilitée et où l’art et la culture en général tiennent la place reine. Envisagés comme des outils à la construction d’un meilleur « vivre ensemble », un vivier d’émotions à partager ***CONSIGNES***Les affaires déposées autour du parquet de danse ne sont pas surveillées, l’établissement et les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. source : événement Paris Bal Folk – BAL – Duo Durêve Congrega publié sur AgendaTrad

La Javelle, Paris (75) 20, Boulevard Poniatowski

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T23:00:00+02:00

