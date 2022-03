La Jaunière en lumières et en musique Neuville-sur-Touques Neuville-sur-Touques Catégories d’évènement: Neuville-sur-Touques

Neuville-sur-Touques Orne Neuville-sur-Touques Dès 20 h 30, dans la grange de la Jaunière : concert du trio de harpes “Arpa Viva”, exposition de tableaux d’Anne-Mette Jemsen.

Illumination de l’aile restante du château de la Jaunière.

Kammerer.harpe@gmail.com +33 6 08 45 00 67

