Parc aventure AccroBuëch La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute, 12 juillet 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Un parcours accompagné original dans une forêt de sapins entre 10 et 15 mètres de haut, avec passages sur cordes, rondins, bidon, filets, mini via ferrata et tyroliennes. Sur place saut pendulaire de 20 mètres de haut et un parcours sensoriel !.

La Jarjatte

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An original guided course, between 10 and 15m high in a pine forest with passages on ropes, hanging logs, metal barrels, mini via ferrata and the final zip line. There is an opportunity to try the 20m high pendulum jump.

Un original recorrido acompañado en un bosque de abetos de entre 10 y 15 metros de altura, con pasajes sobre cuerdas, troncos, latas, redes, mini vías ferratas y tirolinas. In situ, un salto pendular de 20 metros de altura y un recorrido sensorial

Ein origineller Parcours im Kiefernwald in 10 bis 15 Meter Höhe, mit Seilstrecken, aufgehängten Decks, Gefäßen, Mini-Klettersteig, Zip-Line-Finale und Möglichkeit zum Pendelsprung aus 20 m Höhe.

