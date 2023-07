Fête de la Jarjatte La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute, 3 août 2023, Lus-la-Croix-Haute.

Lus-la-Croix-Haute,Drôme

Fête du hameau avec un loto bouse, conte, chansons et animations diverses familiales. Pique nique partagé le midi et repas concert le soir avec les « Voleurs de pompes ».

2023-08-03 10:30:00 fin : 2023-08-03 23:00:00. .

La Jarjatte Station de ski

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête du hameau with a bouse lottery, storytelling, songs and various family activities. Shared picnic lunch and dinner concert with the « Voleurs de pompes »

Fiesta de la aldea con lotería de estiércol, cuentacuentos, canciones y diversas actividades familiares. Comida campestre compartida y cena concierto por la noche con los « Voleurs de pompes »

Fest des Weilers mit einem Lotto, Geschichten, Liedern und verschiedenen Familienanimationen. Gemeinsames Picknick am Mittag und Konzert am Abend mit den « Voleurs de pompes »

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Pays Diois