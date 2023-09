« Écologie : pourquoi pas chez moi ? » : une exposition de l’association Architectes & Particuliers ! La jardinerie de curiosités Taffin Montmorency, 13 octobre 2023, Montmorency.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture qui se tiendront du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2023 avec pour thème national « Architecture et transition écologique », l’association Architectes & Particuliers (A&P) organise son exposition intitulée « Écologie : pourquoi pas chez moi ? ».

L’association A&P regroupe plus de 175 architectes inscrits à l’ordre des architectes (CNOA) dont la spécialité est de travailler pour des clients particuliers.

Les membres de l’association Architectes & Particuliers sont des spécialistes de l’habitat. Qu’ils travaillent depuis 10, 20, 30 ans pour le particulier ou qu’ils débutent dans cette commande, leur méthode de travail leur permet de répondre aux situations les plus complexes et de gérer l’ensemble de l’opération avec les acteurs de la construction. Les JNA sont une occasion unique pour les particuliers de rencontrer les architectes dans leur agence, celle de confrères ou ailleurs.

L’exposition proposée par l’association A&P s’adresse aux particuliers dans le cadre de leur projet de travaux et met en lumière les avantages de faire appel à un architecte pour les guider dans l’amélioration thermique de leur logement.

Vous aurez également l’occasion de participer à une consultation gratuite d’un architecte.

L’exposition « Écologie, pourquoi pas chez moi ? » célèbre l’harmonie entre l’architecture du quotidien et l’environnement. Elle met en lumière la manière dont les architectes et les maîtres d’ouvrages s’engagent activement dans des pratiques durables pour créer des espaces de vie écologiques et respectueux de la planète. Ce thème explore l’idée que la transition vers un mode de vie plus respectueux de l’environnement commence à la maison, où chacun peut contribuer à la protection de la planète.

L’exposition présente une variété de projets architecturaux résidentiels qui intègrent des concepts écologiques, qu’ils soient basiques ou innovants. Ces projets illustrent la façon dont l’éco-responsabilité peut être intégrée dans la conception, la construction et la vie quotidienne à la maison. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des exemples concrets de maisons écologiques, de matériaux durables, de technologies vertes, de pratiques de construction respectueuses de l’environnement, et de modes de vie plus éco-conscients.

Le thème encourage également la réflexion sur la façon dont chaque individu peut apporter des changements positifs dans son propre espace de vie pour réduire son empreinte écologique. Les visiteurs seront inspirés à repenser leurs habitudes de vie, à adopter des pratiques durables et à explorer des solutions créatives pour rendre leur maison plus respectueuse de l’environnement.

En résumé, « Écologie, pourquoi pas chez moi ? » est une exposition d’architecture qui invite le public à découvrir et à célébrer les conceptions résidentielles écologiques, tout en les incitant à réfléchir à la manière dont ils peuvent contribuer à un avenir plus durable, directement depuis chez eux. C’est une occasion unique d’explorer l’intersection entre l’architecture, l’écologie et le mode de vie écologique, tout en inspirant des changements positifs pour la planète.

La jardinerie de curiosités Taffin 6 rue des Chesneaux 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0679443546 https://www.jardins-taffin.fr/ https://www.facebook.com/taffinjardins?locale=fr_FR Des paysagistes et une jardinerie de curiosité Possibilité des se garer dans les rues pavillonnaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:30:00+02:00

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

