La Jan du Lundi animée spéciale John Scofield Le Baiser Salé, 13 juin 2022, Paris.

Le lundi 13 juin 2022

de 21h00 à 02h00

. gratuit

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir s’éclater à improviser ensemble.

C’est le sentiment de participer à un moment unique.

Entre blues, jazz et country, John Scofield a trouvé un style à lui, sorte de fusion de Les Paul, Albert King et Miles Davis. Avec cette identité bien particulière, il est l’un des plus grands guitaristes de jazz moderne.

« Anthony Jambon pratique un jazz savant, exigeant, raffiné à l’extrême. Ce qui frappe d’emblée c’est un sens aigu de l’équilibre et de la nuance et (…) la qualité d’écriture. » Jazz magazine

Voilà ça s’est dit ! Anthony Jambon s’est fait un nom auprès des amoureux de téléportation en univers aériens, sensations fortes et courses folles. Jeune guitariste talentueux au jeu cristallin, son sens de la mélodie nous fait chavirer à chaque fois !

Il sera accompagné par Fred Dupont aux claviers et Loïc Pontieux, certainement le batteur le plus demandé en studio depuis des années, mais qui n’a jamais coupé les liens qui l’attachent au jazz. Pour preuve, de nombreuses incursions remarquées aux côtés des plus grands : Claude Nougaro, Didier Lockwood, Al Jarreau, Eddy Louiss, Eric Legnini, Flavio Boltro…

#LaJamDeTOUSLesJazz, c’est un set de concert et deux sets de rencontres musicales improvisées : la façon la plus conviviale de faire de la musique !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220613 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

