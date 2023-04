Marché fermier de la Jamayère La Jamayère, 1 janvier 2023, Brignais.

Marché fermier de la Jamayère. Les producteurs vous proposent des produits locaux, pour certains bio ! Légumes, viande de bœuf, agneau, fromage de chèvre, vache, bière, miel et vin …

Ils vous attendent aux beaux jours avec de bons produits locaux..

2023-01-01 à 16:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

La Jamayère

Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Farmer’s market in La Jamayère. The producers offer you local products, some of them organic! Vegetables, beef, lamb, goat cheese, cow, beer, honey and wine …

They are waiting for you in good weather with good local products.

Mercado agrícola en La Jamayère. Los productores le ofrecen productos locales, algunos de ellos ecológicos Verduras, ternera, cordero, queso de cabra, vaca, cerveza, miel y vino…

Le esperan con buenos productos locales.

Bauernmarkt in La Jamayère. Die Produzenten bieten Ihnen lokale Produkte an, einige davon bio! Gemüse, Rind- und Lammfleisch, Ziegen- und Kuhmilchkäse, Bier, Honig und Wein …

Sie erwarten Sie an schönen Tagen mit guten lokalen Produkten.

Mise à jour le 2022-03-22 par OTI des Monts du Lyonnais