Découvrez une expérience musicale enchanteresse à Montmartre, où les mélodies s’entremêlent sous les lumières scintillantes de Pigalle. Une soirée vibrante, riche en musique et en ambiance, vous attend dans le cœur artistique de Paris. Tous les Mardis : Jam Session chez Picoti Lieu : Le Picoti bar, 5 rue André Antoine, 75018 Paris Horaires : 20h00 – 00h00 Rejoignez-nous chaque mardi au bar Le Picoti, niché au cœur des lumières scintillantes de Pigalle, pour une expérience musicale et artistique inoubliable. Ce que vous pouvez attendre : Musique en direct : Vibrez au son des musiciens talentueux qui se réunissent pour improviser et créer une musique captivante. Apportez votre instrument et participez à la jam session si vous le souhaitez !

Cocktails Originales : Découvrez des créations de cocktails uniques conçues par notre talentueux mixologue, une véritable expérience pour les amateurs de mixologie.

Ambiance Montmartroise : Plongez dans l'atmosphère authentique de Montmartre, où la créativité et la convivialité se mélangent pour créer une soirée mémorable. C'est l'occasion parfaite de découvrir de nouveaux talents musicaux et d'explorer l'âme artistique de Montmartre, le tout dans une ambiance festive et décontractée. N'oubliez pas d'inviter vos amis et de passer un mardi soir inoubliable chez Picoti ! Pour plus d'informations, contactez-nous par e-mail à bandabacchus@gmail.com.

Le Picoti Bar
5 rue André Antoine
75018 Paris
Contact : bandabacchus@gmail.com

