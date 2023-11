LA JAM SOUL/JAZZ DE JESSY ELSA PALMA Le Baiser Salé Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 20h30 à 01h30

.Public adultes. gratuit sous condition

La JAM du DIMANCHE un rendez-vous incontournable, une ambiance inégalable !

Bienvenue dans l’univers des Jam Sessions #PlaceAuxJeunes !

Jessy Elsa Palma voix/guitare acoustique/lead, Thomas Salvador piano/claviers, Enzo Accursi guitare électrique, Antoine Artaud basse, Faniry Andrianarisoa batterie

Auteure, compositrice et multi-instrumentiste de la nouvelle scène jazz, Jessy Elsa Palma puise dans ses racines, le gospel de son enfance, les sonorités africaines, la soul et le jazz pour créer une musique hybride. Toujours accompagnée de sa guitare, sa voix suave et atypique vous fait voyager… Accompagnée de jeunes musiciens de la nouvelle scène jazz/soul, Jessy nous emporte au cœur d’une jam chaleureuse et spontanée ! Un rendez-vous mensuel à adopter de toute urgence !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

