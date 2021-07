Garges-lès-Gonesse Place de l'Hôtel de Ville Garges-lès-Gonesse, Val-d'Oise La Jam Session – Prendre part à un concert participatif dans l’espace public Place de l’Hôtel de Ville Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

**Le Moulin Fondu et My Charlestown vous invitent à une jam session où vous interpréterez, avec nos artistes, les plus grands tubes de votre génération !** Vous êtes chanteur·euse ou musicien·ne, débutant·e ou confirmé·e ou simplement curieux·euse ? Rejoignez-nous pour un moment musical inoubliable ! ———————— **- Vendredi 30 juillet à 15h30** **Place de l’Hôtel de Ville** À Garges-lès-Gonesse Gratuit sur inscription : [https://bs.ms/nEK9j](https://bs.ms/nEK9j)

