LA JAM PAR MATIS HURION SPECIALE USHER Le Baiser Salé Paris

Le dimanche 03 mars 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Matis Hurion rejoint la team #PlaceAuxJeunes en animant une fois par mois la fameuse jam du dimanche colorée, moderne et dynamique !

Ce dimanche, il nous surprend commet toujours ! Une Jam spéciale Usher, ça promet une année de jam colorée, moderne et dynamique ! Comme toujours, Matis Hurion est un batteur qui anime le jam en melant la pop culture et le jazz avec brio. Ses influences passent par Robert Glasper, Kendrick Lamar, Nick Hakim, SiR… et s’inspirent de batteurs renommés comme CJ Thompson, Justin Tyson, Taron Lockett, Rico Nichols…

Originaire de région parisienne, Matis grandit dans le sud de la France entouré d’une famille d’artistes avec un père compositeur et une mère auteure. Il fait ses premières armes au conservatoire de Perpignan. DEM en poche en 2021, il décide de s’installer sur Paris, commence à fréquenter les clubs de la ville et s’investît dans divers projets. Il intègre la même année en septembre le Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) dans lequel il poursuit actuellement ses études musicales notamment auprès de Martin Wangermée

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

