La Jam jazz manouche de l’Intermédiaire L’intermediaire Marseille, lundi 22 janvier 2024.

Ça commencera à 21h et elle sera animée par Manu Lepine et Quentin Soussen aux guitares !

Rappel : Ce rendez-vous aura lieu les deuxième et quatrième lundi du mois.

La jam sera dédiée au jazz manouche mais on exclue pas les morceaux jazz.

Entrée gratuite et JAM direct !

(Micro chant et système d’amplification sur place t’as plus qu’à ramener ta voix, ton biniou avec ton micro/ta cellule!)

Ça va swinguer!!

PS: Danseuses et danseurs de lindy hop, balboa, shag et charleston, welcome !!

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur