Pas d’hésitation, voici une jam pour en prendre plein les yeux et les oreilles et venir se mesurer, dans une ambiance latine-jazz, à 3 habitués du club !

Vincent Bidal piano, Swaéli Mbappé basse, Francis Arnaud batterie, François Constantin percus/lead

Immense pianiste, du latin jazz de très haute volée et quelle équipe pour revisiter la discographie si prolifique et acclamée de Michel Camilo !

Animateur des jam sessions du lundi soir depuis plus de 30 ans, François Constantin a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés et a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Percussionniste exceptionnel, expert incontesté des rythmes salsa, leader en quête de recherche et de renouveau constant, il est aussi un sideman ultra demandé (France Gall, Michel Berger, Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Richard Bona, Manu Katché…)

Pour cette jam, il convie 3 habitués de la #JamDeTousLesJazz depuis leurs débuts : Vincent Bidal, pianiste d’Ayo, Mokhtar Samba ou encore Catia Werneck ; Francis Arnaud, batteur au groove imparable et Swaëli Mbappé, sideman de Mayra Andrade, jeune bassiste en pleine ascension dans ses projets personnels comme avec le percutant Monsieur Mâlâ, groupe issu de notre scène #jazzdedemain.

Alors pas d’hésitation, voici une jam pour en prendre plein les yeux et les oreilles et venir se mesurer, dans une ambiance latine-jazz, à ses 3 habitués du club !

