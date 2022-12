LA JAM DU LUNDI par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à MICHAEL BRECKER Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA JAM DU LUNDI par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à MICHAEL BRECKER Le Baiser Salé, 20 février 2023, Paris. Le lundi 20 février 2023

de 21h00 à 02h00

. gratuit sous condition

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Franck Wolf sax, Gilles Coquard basse, Dharil Esso batterie, François Constantin percus/lead Théâtre de soirées improvisées et généreuses où le tout Paris de tous les jazz se croise, le club haut perché de la rue des Lombards ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces 30 années ! François Constantin souple comme un chat sauvage, faisant patte de velours ou paluche de bûcheron sur ses percussions, nous touche, nous émeut, nous fait rire… Plus que tout autre, Michael Brecker aura été le « sax symbol » de ces trente dernières années. Sa sonorité, son style, ses tournures de phrases, son articulation, son découpage, ses inflexions ont définitivement marqué le style du saxophone depuis la mort de son Dieu John Coltrane. Un set de concert puis place à la jam où les meilleurs musiciens du moment et les jameurs défilent pour profiter de ce moment unique où le temps reste en suspens… Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

#LaJamDeTOUSLesJazz LA JAM DU LUNDI animée par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à MICHAEL BRECKER

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris Departement Paris

Le Baiser Salé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LA JAM DU LUNDI par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à MICHAEL BRECKER Le Baiser Salé 2023-02-20 was last modified: by LA JAM DU LUNDI par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à MICHAEL BRECKER Le Baiser Salé Le Baiser Salé 20 février 2023 Le Baiser Salé Paris Paris

Paris Paris