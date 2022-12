LA JAM DU LUNDI – Hommage à Herbie Hancock : « Dis Is Da Drum » Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA JAM DU LUNDI – Hommage à Herbie Hancock : « Dis Is Da Drum » Le Baiser Salé, 13 février 2023, Paris. Le lundi 13 février 2023

de 21h00 à 02h00

. gratuit sous condition

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Nicholas Vella claviers, Julien Herné basse, Jean-Philippe Fanfant batterie, François Constantin percus/lead Issu d’une famille d’artistes, François Constantin est l’expert des rythmes salsa et des percussions. Il a accompagné les plus grands noms de la chanson française : France Gall, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Florent Pagny… Il anime depuis plus de 30 ans la jam du lundi qui est LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Prodige du piano, les ailes princières d’Herbie Hancock se déploient et planent sur les routes du jazz be-bop autant que sur les volcans de la funk. En 1994 il produit « Dis Is Da Drum » qui reflète son évolution vers l’acid jazz. Jam Session en hommage à ce pianiste d’une créativité intarissable ! Un set de concert suivi de deux sets de rencontres musicales improvisées où générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

#LaJamDeTOUSLesJazz LA JAM DU LUNDI animée par FRANCOIS CONSTANTIN – Hommage à l’album de Herbie Hancock : « Dis Is Da Drum »

