La Jam Du Lundi – François Constantin Spéciale Wayne Shorter Le Baiser Salé Paris, lundi 15 avril 2024.

Le lundi 15 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition

Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pairs, de les voir s’éclater à improviser ensemble ou simplement pour profiter de l’énergie si particulière de ces scèn

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue.

Lunaire, timide et introspectif, passionné de science-fiction, et aussi un compositeur exceptionnel

Wayne Shorter a marqué son époque en tant que soliste, compositeur, sideman et musicien au sein de très grandes formations aux côtés de Miles Davis, Herbie Hancock ou encore Art Blakey. Liberté du jazz et compositions très structurées, éléments de rock, de funk et d’électro, une musique du monde finalement délibérément multiculturelle, qui défie tout précédent et toute catégorisation, une véritable révolution dans le jazz fusion des années 1970 et 1980

Une heure de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/

La Jam Du Lundi – François Constantin Spéciale Wayne Shorter