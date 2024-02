La Jam Du Lundi – François Constantin Spéciale Kenny Kirkland Le Baiser Salé Paris, lundi 8 avril 2024.

Le lundi 08 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition

La jam du lundi soir au Club, devenue un lieu de rencontre incontournable des musiciens et une porte d’entrée dans le monde professionnel pour bon nombre d’entre eux.

François Constantin crée chaque lundi autour de lui, l’effervescence dans une générosité absolue et gère d’une main de maître la fameuse jam du lundi soir, devenue un lieu de rencontre incontournable des musiciens et une porte d’entrée dans le monde professionnel pour bon nombre d’entre eux.

Pianiste/claviériste américain, Kenny Kirkland a commencé sa vie professionnelle comme professeur de musique classique mais c’est finalement dans le jazz acoustique, dans la musique pop-rock et dans le post-bop qu’il s’est illustré. Son nom est fortement associé à ceux de Branford et Wynton Marsalis, Kenny Garrett, ou encore Sting… Un style unique, à la fois précis et volubile et une carrière très prolifique !

Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

