LA JAM DU LUNDI – François Constantin Le Baiser Salé Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 21h00 à 01h30

.Tout public. gratuit sous condition

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue.

Edith Piaf, Brassens, Jacques Brel, Juliette Greco, France Gall, Barbara… la liste est longue ! Leurs styles sont variés, parfois diamétralement opposés mais ils ont en commun d’appartenir au patrimoine musical français. On a vu à travers eux évoluer la chanson à texte, naviguant au fil des années de la pop, des ballades à la variété. Ils ont joué avec les mots, perturbé des codes établis et inventé des sonorités. Ils ont marqué la chanson française, cela mérite bien une jam animée par François Constantin ! Avec Guillaume Farley à la basse et au chant, vous aurez envie de chanter, de danser et le sourire forcément car il est de ces musiciens qui donnent la banane à tout le monde. Rendez-vous désormais légendaire de la rue des Lombards et du tout Paris, les jam du lundi soir garantissent bonne humeur, découvertes puis retrouvailles. Un incontournable du Baiser Salé !

Une heure de concert qui donne le LA, puis place à la JAM !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

LA JAM DU LUNDI – François Constantin