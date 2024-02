LA JAM DU LUNDI – FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris, lundi 4 mars 2024.

Le lundi 04 mars 2024

de 21h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi!!

Valérie Agulhon voix, Daniel Gassin piano, Léna Aubert cbasse, Franck Agulhon batterie, François Constantin percus

Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi ! Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Du jazz à la soul en passant par le swing ou encore l’électro, laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi.

Lancez–vous à la découverte d’artistes ou faites-vous découvrir sur la scène mythique du Baiser Salé !

Ce lundi, mise à l’honneur de Sarah Vaughan, avec la chanteuse Valérie Agulhon pour faire résonner encore et toujours la musique de cette compositrice aux magnifiques balades qui continuent à bercer les fans de jazz ! Accompagnée du charisme musical de Franck Agulhon à la batterie, du jeu flamboyant de Daniel Gassin au piano et de l’énergie sans faille de Léna Aubert à la contrebasse.

Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

