La Jam Du Lundi – François Constantin Le Baiser Salé Paris, lundi 1 avril 2024.

Le lundi 01 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition

Une séance d’improvisation incontournable au Club .. c’est l’occasion de se rencontrer, improviser, se confronter, et maîtriser un langage musical commun.

La jam de ce lundi sera bluesie sous l’égide de l’harmonica qui s’intègre dans tous les répertoires musicaux. Du blues au rock, jazz, country, soul, gospel. Instrument réputé pour son accessibilité, l’harmonica est associé dans l’inconscient collectif au blues américain,

Rachelle Plas surprend par sa créativité, l’excellence de son jeu d’harmonica et sa voix feutrée et dynamique. Une artiste époustouflante qui collectionne les millions de vues sur la toile et enchaîne tranquillement les albums avec son complice Philippe Hervouët qui l’accompagne aussi dans ce line up très diversifié qui intègre notre cher Guillaume Farley et l’excellent Lucas Dauchez.

Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/

