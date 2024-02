LA JAM DU LUNDI – FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 18 mars 2024

de 21h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi!!

David Aubaile piano, Mike Clinton basse, Julien Tekeyan batterie François Constantin percus

Créé à Lagos par Fela Kuti à la fin des années 1960, l’Afrobeat est une musique issue de rythmes traditionnels yoruba, fortement imprégnée de funk, jazz et highlife. Grâce au charisme de son créateur et à la qualité de ses compositions, où il déclame des textes engagés et satiriques, cette musique devient rapidement très populaire au Nigeria. Une musique à la rhythmique entêtée, basée sur peu d’accords, joués en boucle, par des guitares et claviers, agrémentés de riffs de cuivres puissants et mélodiques.

Multi-instrumentiste de talent, David Aubaile sait bousculer les frontières de la musique parce-que, pour lui, il n’y en a aucune justement ! Musicien autodidacte, il a une parfaite connaissance de la musique classique et du jazz, il s’imprègne de l’univers funk, ce qui lui permet de diversifier les projets dans lesquels il intervient. Musicien, compositeur, arrangeur, il est attiré par la musique maghrébine et africaine et a développé différentes collaborations avec de nombreux grands artistes tels que Salif Keita, Daara-Je, Sergent Garcia, Karim Ziad, Souad Massi, Tété, Nguyen Le, Carole Fredericks… Mike Clinton, bassiste curieux, à l’aise partout, bercé d’influences diverses : Miles Davis, Weather Report, Sixun, le kompa haïtien… Il a joué aux cotés de Patrick Saint-Eloi ou Jean-Philippe Marthély (Kassav), grandes figures antillaises, collaboré avec les frères camerounais Bebey puis avec le grand Salif Keïta… Batteur percussioniste de Féfé, Cheb Khaled, Raul Midon, Kool Shen ou même des Black Eyed Peas, Julien Tekeyan vient compléter cette équipe de choc pour une nuit afrobeat.

Musiciens au jazz cosmopolite, cette jam est pour vous !!

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

