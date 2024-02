LA JAM DU LUNDI – FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 21h00 à 02h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi!!

Florian Berret piano, Rémy Chabanel basse, Yoann Schmidt, François Constantin percus

Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi ! Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Du jazz à la soul en passant par le swing ou encore l’électro, laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi.

Ce lundi, lancez–vous à la découverte d’artistes ou faites-vous découvrir sur la scène mythique du Baiser Salé ! Mise à l’honneur de la jeunesse, le futur prometteur de la scène jazz française avec Florian Berret et Rémy Chabanel, accompagnés par l’infatigable Yoann Schmidt !

Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

