LA JAM DU LUNDI – François Constantin Le Baiser Salé Paris, 12 novembre 2023, Paris.

.Tout public. gratuit sous condition

Au Baiser Salé on connaît François Constantin et ses jam depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité tout le jazz hexagonal avec lui sur scène ! Percussionniste hors pair, il passe d’un instrument à l’autre en un temps-record.

À ses côtés pour cette belle soirée, Etibar Asadli, l’un des jazzmen, pianistes-compositeurs les plus talentueux d’Azerbaïdjan, lauréat de bon nombre de concours internationaux avec son jazz-mugham mêlant à la fois sons acoustiques et électroniques. Accompagné de Ranto AniAvo à la basse et du jeu flamboyant et volubile de Yoann Schmidt à la batterie.

Une heure de concert puis place à la Jam ! Générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

