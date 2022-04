La Jam du lundi animée par François Constantini Le Baiser Salé, 6 juin 2022, Paris.

Le lundi 06 juin 2022

de 21h00 à 02h00

. gratuit

1 h de concert, suivi d’une jam session ! François Constantin anime et Guillaume Perret donne le LA. Venez, vous immerger, écouter, et vous confronter à son univers planant, insolite et terriblement actuel !

Enfant terrible du jazz français, Guillaume Perret a fait ses armes au Baiser Salé jusqu’à ce qu’il participe à la You & The Night fin 2009 et qu’il retourne en deux temps, trois mouvements, le ban et l’arrière-ban du jazz réunis par TSF à L’Olympia. Depuis, il enchaine les succès et réinvente le jazz. N’hésitant pas à transformer, triturer, tirailler le son de son sax à l’aide de pédales, il s’inscrit dans un jazz contemporain aux influences électro. Un son solaire et épuré où se croisent les musiques électroniques, le groove et les pulsations urbaines, comme en témoigne son dernier album « A certain Trip ».

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220606 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

