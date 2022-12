LA JAM DU LUNDI animée par FRANCOIS CONSTANTIN – Spéciale Wynton Marsalis Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

LA JAM DU LUNDI animée par FRANCOIS CONSTANTIN – Spéciale Wynton Marsalis Le Baiser Salé, 27 février 2023, Paris. Le lundi 27 février 2023

de 21h00 à 02h00

. gratuit

Les Jams du lundi sont LE Rendez-vous incontournable et indémodable où les maîtres du genre rencontrent la jeune génération pour des joutes musicales en toute convivialité. Daniel Gassin piano, Renaud Gensane trompette, William Brunard cbasse, François Constantin batterie/percus/lead Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue. Wynton Marsalis : par amour du jazz et du classique Trompettiste de renom qui brille tout autant par ses improvisations, ses compositions et son engagement pour le jazz que dans l’interprétation d’œuvres classiques. À seulement 22 ans, c’est le premier musicien à obtenir un Grammy Awards en jazz et en classique au cours de la même année. Il est le trait-d’union entre le classique et le jazz et nous prouve encore aujourd’hui que ne pas choisir a parfois du bon ! Un set de concert suivi de deux sets de rencontres musicales improvisées où générosité, expérience, énergie et talent garantissent l’ambiance inégalable des Jam Sessions du lundi soir ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/

Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 Rue des Lombards Ville Paris

