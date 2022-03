LA JAM DU LUNDI animée par FRANÇOIS CONSTANTIN, 23 mai 2022, .

Date et horaire exacts : Le lundi 23 mai 2022

de 21h00 à 00h30

gratuit

Mario Canonge piano, Felipe Cabrera cbasse, Stephane Huchard batterie, François Constantin percus/lead.

Au programme, 1h de concert suivi d’une jam endiablée !

Jazzman incontournable, Mario Canonge est reconnu tant pour ses talents de pianiste que pour ses compositions riches et originales. Venu s’installer à Paris dès 1979, cofondateur du célèbre groupe Ultramarine, accompagnateur de Dee Dee Bridgewater, il a également collaboré avec Kassav, Malavoi, Michel Jonasz, Richard Bona, ou encore Manu Dibango… Depuis 16 ans, il propose un apéro jazz, chaque mercredi à 19h30 au Baiser Salé, avec son complice et ami Michel Zenino, sur les plus beaux standards de jazz.

Né à la Havane, Felipe Cabrera appartient à la génération montante de ces musiciens et compositeurs cubains « produits de la Révolution » qui ont choisi le jazz et sa grande liberté de création comme forme d’expression. Fidèle pilier de Gonzalo Robalcaba, Roberto Fonseca, Miguel Anga Diaz ou Harold Lopez Nussa, Felipe Cabrera est aussi un compositeur intense et original.

Technicien exceptionnel, Stéphane Huchard est avant tout un esprit libre, ouvert à toutes les musiques liées de près ou de loin au jazz, qu’elles soient électriques ou acoustiques. Il a ainsi partagé la scène avec le plus grand nombre, de l’ONJ à Stephano di Batista en passant par Sanseverino ou Laurent de Wilde. Sideman reconnu, il l’est tout autant dans son habit de compositeur loquace et atypique

Au Baiser Salé on connait François Constantin et ses jams depuis trente ans, alors autant dire qu’il a invité toute la scène jazz hexagonale à se produire à ses côtés ! Il a su faire de ce rendez-vous hebdomadaire une institution internationalement connue.

Théâtre de soirées improvisées et généreuses où le tout Paris de tous les jazz se croise, le club haut perché de la rue des Lombards ne compte plus les moments de magie, de rencontres et de découvertes qui auront jalonné ces trois décennies.

Générosité, expérience, énergie, & talent garantissent l’ambiance inégalable des Jams du lundi soir.

